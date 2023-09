Dans une déclaration conjointe rendue publique, ce jeudi 28 septembre 2023, les membres du G5 se sont de nouveau exprimés sur le massacre au stade du 28 septembre en 2009. Dans le cadre de la poursuite du procès, ils ont fait une invite à la justice guinéenne.

C’est le quatorzième anniversaire du massacre du 28 septembre 2009, un jour qui reste à jamais gravé dans les mémoires. Dans la logique de soutenir la justice, les ambassades des États-Unis, de la France, du Royaume Uni, la délégation de l’Union européenne, la CEDEAO et les Nations Unies et soutien ont réitéré leurs condoléances aux victimes et à leurs familles.

Ils disent prendre acte des progrès accomplis dans la quête de justice pour les victimes affirmant que l’ouverture du procès a marqué une étape significative dans la résolution de ce douloureux chapitre de l’histoire de la Guinée et dans la reddition de comptes pour les atrocités passées.

«Nous soutenons l’engagement en faveur d’un procès équitable, transparent, rapide et juste afin que les responsables soient tenus pour responsables», ont-ils fait savoir.

Dans le cadre de la poursuite du procès, le G5 exhorte l’Etat guinéen «à maintenir l’élan dans la recherche de justice pour toutes les victimes du massacre du stade du 28 septembre 2009 ».