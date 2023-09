Visiblement, le bras de fer qui oppose l’Association des magistrats de Guinée (AMG) et le ministre de la Justice et des droits de l’homme est loin de trouver un dénouement heureux. Face à la pression des magistrats qui ont déposé une plateforme revendicative de 12 points devant la Cour suprême, Alphonse Charles Wright opte pour la fermeté.

N’ayant pas obtenu gain de cause depuis plus d’un un mois après le début de leur débrayage qui a impacté le fonctionnement normal des cours et tribunaux du pays, l’Association des magistrats de Guinée n’entend pas faire machine arrière. Elle menace plutôt de passer à la vitesse supérieure.

Et pour cause? La décision du ministre de la Justice de geler les salaires de 15 magistrats pour “abandon de services” serait la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.

Au lendemain de cette décision, l’AMG a convoqué une réunion extraordinaire qui se tiendra, ce vendredi 29 septembre 2023, à la Cour d’Appel de Conakry à partir de 09 heures.

Selon nos informations, il sera question au cours de cette réunion décisive, de faire le point de l’évolution de la situation depuis le début de la crise. Mais tout porte à croire qu’au sortir de cette rencontre, l’AMG va annoncer une grève sur toute l’étendue du territoire national pour se faire entendre.

Le porte-parole de l’AMG a déclaré qu’en plus du gel de salaires considéré comme une mesure “illégale”, les différents propos tenus, ces derniers jours, par Charles Wright ont davantage radicalisé les positions. Les magistrats estiment que la menace devient de plus en plus grande et que c’est le moment de resserrer les rangs en vue d’aller vers une démarche beaucoup plus sérieuse.

«Nous avons décidé d’aller à une assemblée demain au cours de laquelle nous allons débattre de la nécessité d’aller vers une grève cette fois-ci», a confié Magloire Théophile Kouadio ce jeudi dans Mirador sur FIM Fm.

Cependant, la persistance de cette crise suscite déjà l’inquiétude de certains Guinéens. Plusieurs observateurs craignent que ce bras de fer n’impact le déroulement normal du procès du massacre du 28 septembre 2009 dont la reprise des audiences est prévue dans quelques jours. Ils appellent d’ailleurs à l’implication du Premier ministre, Bernard Gomou, et du président de la transition, le Colonel Mamadi Doumbouya pour désamorcer cette crise qui, à cette allure, risque de s’installer dans la durée.