Présent en Guinée, le procureur de la Cour pénale Internationale (CPI) a promis de veiller personnellement sur le procès des évènements du 28 septembre. Devant les autorités guinéennes, Karim Khan a insisté sur le respect des principes de la présomption d’innocence des inculpés et du droit des victimes.

«Ce procès tant attendu va enfin se tenir (…)», a exprimé Karim Khan, procureur de la CPI.

Karim Khan a également félicité les autorités de la transition qui n’ont ménagé aucun effort afin que ce procès ait lieu: «Après l’ouverture de ce procès, j’espère que je vais signer un protocole avec le président de la transition et les autorités guinéennes pour noter noir sur blanc des engagements particuliers pouvant permettre à votre justice de grandir. La présomption d’innocence est un principe très important dans la justice internationale et c’est très important que cela soit respecté. Les droits des victimes et coupables doivent être protégés. Je vais personnellement veiller sur ce procès. C’est le début d’une procédure mais nous devons nous rassurer que le navire va arriver à destination», a insisté le procureur de la CPI.