Bernard Goumou, le premier ministre guinéen a été reçu par le Secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, le mardi 27 septembre, à New York. L’audience a lieu dans le palais de Manhattan. Selon une note parvenue à Guinée360, le chef du gouvernement de la république de Guinée et le secrétaire général des nations unies ont passé en revue des questions d’intérêt commun.

Le chef du gouvernement guinéen, parlant au nom du colonel Mamadi Doumbouya, a présenté les objectifs et des acquis de la transition ainsi que de ses défis et perspectives. Par la même occasion, Bernard Goumou a réitéré l’engagement du CNRD et du gouvernement à faire de la justice la boussole de la gouvernance.

A cet effet, le premier ministre a annoncé l’ouverture du procès des événements du 28 septembre 2009, avant de demander l’accompagnement des Nations unies. Chemin faisant, monsieur Goumou a fait croire que ceci est la garantie que les hautes autorités de la transition ne se présentent à aucune échéance électorale. Il estime par la suite que cette garantie enlève toute «suspicion et encourage à travailler avec le gouvernement et le CNRD.»

Antonio Guterres, à son tour, a recommandé à son hôte de « maintenir et consolider les relations avec la CEDEAO.» Le Secrétaire général de l’ONU a rassuré également de la disponibilité de son représentant spécial en Afrique de l’Ouest à accompagner la Guinée dans sa coopération avec l’institution sous régionale.

Monsieur Guterres a encouragé toutes les parties prenantes à s’intégrer dans le cadre du dialogue inclusif initié par le gouvernement.