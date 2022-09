Les onze accusés d’avoir participé aux massacres du 28 septembre 2009, ont été présentés devant le tribunal de ad hoc de Dixinn ce mercredi 28 septembre 2022.

La Cour a procédé au cours de cette première audience, à l’identification des prévenus et à la lecture des chefs d’accusation. Cécé Haba, Claude Pivi, Moussa Thiégboro Camara, Ibrahima Sory dit Kalonzo, Aboubacar Sidiki Diakité dit Toumba, Blaise Goumou, Moussa Dadis Camara, Mamadou Aliou Keita, Abdoulaye Cherif Diaby et Paul Mansa Guilavogui, sont poursuivis pour des faits présumés «de meurtres, assassinats, viol, pillages, vol à main armée, coups et blessures volontaires, outrage à agent de la force publique, torture, enlèvement, séquestration, non-assistance de personnes en dangers, violences sexuelles, attentats à la pudeur, détention illégal de matériels militaire de première catégorie et complicité de ces infractions».

Après cette étape, les avocats de la défense ont sollicité auprès du président de la Cour, Ibrahima Sory 2 Tounkara, le renvoi de l’audience. Ils estiment que cela leur permettrait de prendre connaissance de la procédure qui vise leurs clients.

Le parquet et la partie civile n’ont pas trouvé d’objection. Ils ont également souhaité la même chose. Par conséquent le président a décidé du renvoi de l’audience pour le mardi 4 octobre 2022.