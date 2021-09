A travers une conférence de presse qu’il a animé à la maison de la presse, ce mardi, l’enseignant chercheur, membre associé du Groupe de Recherche interdisciplinaire de l’Université de Moncton au Canada, Mamady Kaba, a rendu son œuvre “Guinée face aux défis de la démocratie”.

Dans ce document de 162 pages, publié aux éditions universitaires européennes (Grande-Bretagne), l’universitaire a abordé des thématiques liées aux principes démocratiques.

«Nous avons traité neuf (9) thèmes, donc neuf parties. Dans la première, nous avons exposé notre perception de la démocratie parce qu’aujourd’hui, les guerres civiles, les conflits ethniques sont attribués au mauvais fonctionnement de la démocratie. Mais pourquoi chez nous et pas ailleurs ? Il y a eu beaucoup d’autres pays qui ont adopté la démocratie et qui ont pu la faire fonctionner pourquoi pas nous ? Alors j’ai essayé de comprendre pourquoi la démocratie a dû mal à prendre racine dans nos pays ? J’ai posé quelques pistes qui pourraient permettre d’apprivoiser la démocratie et d’en faire un instrument adapté à nos réalités, afin que les populations puissent s’en approprier. J’ai également posé la question des institutions. Quel est le problème dans nos institutions ? Nous avons aussi traité de l’accès à la justice. Vous voyez aujourd’hui c’est le 28 septembre et on se souvient tous de ce qui est arrivé en 2009, et jusque maintenant nous n’avons pas pu avoir un procès. Et les répressions de manifestations politiques qui n’ont jamais été élucidées.»

A part ces thématiques, l’auteur affirme qu’il y a dans cet ouvrage, de nombreuses recommandations, qui pourraient, selon-lui contribuer à la réussite de cette période de transition, qui s’ouvre en Guinée.

Mamadou Saïdou DIALLO