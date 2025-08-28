À moins d’un mois du référendum constitutionnel du 21 septembre, la Direction générale des élections (DGE) a publié, ce jeudi 28 août, les données définitives du fichier électoral.

Selon les chiffres officiels, 6 768 458 électeurs sont inscrits, dont 52,26 % de femmes, répartis dans 23 662 bureaux de vote et 16 722 centres à travers le pays et à l’étranger. En moyenne, chaque bureau de vote comptera 286 électeurs.

Selon les résultats provisoires du recensement, Kankan se plaçait en tête avec 2 089 320 personnes enregistrées (23,27 % du total national), devant Conakry qui comptait alors 1 992 986 inscrits (22,19 %). Mais les chiffres définitifs révèlent une inversion : Conakry prend désormais l’avantage avec 1 543 022 électeurs, contre 1 522 956 pour Kankan, soit un écart de seulement 20 066 inscrits. Ce résultat consacre la capitale comme le plus grand et le plus stratégique centre électoral du pays.

Répartition régionale des électeurs

Kindia : 882 649

N’Zérékoré : 828 124

Boké : 596 519

Faranah : 491 277

Labé : 446 750

Mamou : 331 890

Diaspora : 125 271