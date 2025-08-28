À quelques jours du lancement officiel de la campagne référendaire prévu le 31 août prochain, la Haute Autorité de la Communication (HAC) multiplie les rencontres de sensibilisation. Ce mercredi, l’institution a réuni les patrons de médias et les responsables d’associations de presse au siège de la HAC, pour rappeler les règles à respecter durant cette période sensible.

L’annonce phare de cette rencontre a été faite par le président de la HAC, Boubacar Yacine Diallo. Il a clairement indiqué que les émissions interactives diffusées par les médias privés ne doivent en aucun cas aborder les sujets liés à la campagne.

« Les sujets liés à la campagne ne peuvent pas être traités dans les émissions interactives, sinon vous aurez en face le procureur », a-t-il averti, soulignant qu’il ne s’agit pas d’une volonté d’imposer des règles aux médias privés, mais de garantir un cadre légal et apaisé.

Tout en reconnaissant la liberté éditoriale des entreprises de presse, Boubacar Yacine Diallo a tenu à rappeler les limites à ne pas franchir.

« On ne peut pas vous empêcher de faire vos affaires, mais les courants doivent être traités. Et la HAC aura toujours un regard assidu sur le travail que vous allez faire pendant la campagne », a-t-il prévenu.

Le président de la HAC a également clarifié la position de l’institution concernant les médias en ligne.

Selon lui, les sites d’information régulièrement constitués peuvent traiter des sujets liés à la campagne, mais doivent respecter leur statut juridique.

« Lorsqu’un site est régulièrement établi, nous ne pouvons pas lui refuser de prendre du son et des images et de les diffuser. Par contre, si vous mettez sur votre site une TV, nous vous considérons comme une Web TV. Et dans ce cas, vous n’avez pas accès à la couverture des événements publics et des activités officielles », a-t-il expliqué.

Ces précisions interviennent dans un contexte où les tensions politiques rendent le rôle des médias particulièrement sensible en Guinée.

La HAC entend ainsi prévenir tout débordement et assurer une couverture médiatique conforme aux textes en vigueur.