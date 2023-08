Réunis en plénière, ce lundi 28 août 2023, les conseillers nationaux de la transition ont adopté à l’unanimité, le document de programmation budgétaire pluriannuelle 2024-2026. Les dépenses se chiffrent à 132 604.59 Mds de GNF sur la période, soit une évolution moyenne de 10,56%.

Elles se décomposent en budget général pour 128 502,94 Mds (96,91%) et en Budget d’Affectation Spéciale (BAS) pour 4 101,65 Mds (3,09%). Elles se répartissent sur la période en dépenses courantes pour 73 618.20 Mds (57,29%) et en dépenses d’investissement pour 54 884,74 Mds (42,71%).

Selon la rapporteure générale du CNT, honorable Fatima Camara, ces dépenses sont composées de dépenses courantes et de dépenses d’investissement comme suit:

Dépenses courantes : Elles sont évaluées à 73 618,20 Mds de GNF dont 22 422,46 Mds en 2024, 24 287,31 Mds en 2025 et 26 908,44 Mds en 2026, soit un taux d’accroissement moyen annuel de 9,55%, pour une augmentation de 7.94% en 2024 par rapport au Projet de Loi de Finances Rectificative 2023.

Elles sont constituées de charges financières de la dette pour 3 735.55 Mds (5.07%), de dépenses de personnel pour 23 627,68 Mds (32,09%), de dépenses de biens et services pour 23 131,73 Mds (31,42%) et de dépenses de transfert pour 23 123,24 Mds (31,41%).

Dépenses d’investissement : Les dépenses d’investissement hors BAS projetées pour la période 2024- 2026 se chiffrent à 54 884,74 Mds dont 27 684,74 Mds (50,44%) de ressources propres et 27 200,00 Mds (49.56%) en financement extérieur. Elles représentent 42.71% du Budget Général et sont évaluées à 16 083,77 Mds en 2024, 17 933,21 Mds en 2025 et 20867,76 Mds en 2026, soit un taux de progression moyen de 12,43%.

Ce niveau d’accroissement, rapporte Fatima Camara, s’explique par la poursuite de la mise en œuvre du PRI pour répondre aux besoins infrastructurels et augmenter la croissance potentielle de notre économie. Il importe de souligner que la projection des dépenses d’investissements hors BAS de l’année 2024 augmenterait de 8,68% par rapport au PLFR 2023.

Il faut préciser que les dépenses d’investissement comprennent également les prises de participation qui se chiffrent à 798,86 Mds GNF sur la période dont 262.19 Mds en 2024, 257,69 Mds en 2025 et 278,98 Mds en 2026, soit un taux d’accroissement moyen de 7,41%. Ces prises de participation concernent les sociétés financières et non financières ainsi que les institutions financières internationales qui sont entre autres: la Guinéenne de Vic, la Banque Nationale d’Investissement de Guinée, la Pharmacie Centrale de Guinée, la Banque Africaine de Développement, Africa 50 etc.

En ce qui concerne les dépenses d’investissement projets et programmes y compris les BAS (hors FCE), elles sont projetées à 47 906,60 Mds dont 15 299,59 Mds en 2024, 15 883,85 Mds en 2025 et 16 723,15 Mds en 2026, soit un taux d’accroissement moyen de 6,38%. Elles sont composées de 20 706,60 Mds de dépenses d’investissement projets et programmes sur ressources propres (43.22%) et de 27 200 Mds (56,78%) sur financement extérieur.

La rapporteure inque qu’en référence au programme de référence intérimaire (PRI), les projections des dépenses d’investissement connaissent une progression sur les trois (3) prochaines années totalisant 358 projets pour un montant global de 47 906,60 Mds GNF et se présentent dans le tableau ci-dessous :

Les Budgets d’Affectation Spéciale: Elles sont évaluées à 4 101,65 Mds sur la période et concernent le Fonds National de Développement Local (FNDL) pour 2 199,09 Mds (53,61%), le Fonds de Développement des Communes de Conakry (FODECCON) pour I 075,46 Mds (26.22%). le Fonds d’Investissement Minier (FIM) pour 733,03 Mds (17,87%) et le Fonds Commun de l’Education (FCE) pour 94,08 Mds (2,29%).