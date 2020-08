(Conakry) – Le programme d’appui à l’intégration socio-économique des jeunes (INTEGRA), mis en œuvre par le Centre du commerce international (ITC) et financé par l’Union européenne, a organisé un atelier de concertation virtuelle, le 27 et 28 août, réunissant tous les acteurs clés du secteur du numérique de la Guinée.

L’objectif de cette rencontre en ligne était de présenter et de promouvoir le projet de la coalition guinéenne du numérique. Sa mission consiste à fédérer toutes les forces de l’écosystème numérique guinéen autour d’un but commun, à savoir, de renforcer les compétences numériques, de soutenir l’employabilité des jeunes et d’encourager l’entrepreneuriat, tout en promouvant un environnement propice au développement d’opportunités d’affaires.

Précédemment, l’atelier de concertation sur la cartographie et l’analyse de l’écosystème du numérique guinéen tenu en novembre 2019, avait d’ores et déjà suscité un vif intérêt et avait permis d’établir un consensus sur la nécessité de mettre en place une coopération stratégique pour la promotion des technologies de l’information et de la communication (TIC) en Guinée.

« Cette coalition regroupe en son sein l’administration publique, des entreprises et des startups, l’éducation nationale, des associations impliquées dans le numérique et des incubateurs. C’est une plateforme d’échange et de concertation qui a pour objectif la création d’emplois durables pour les jeunes guinéens, » explique Darius Kurek, Conseiller en stratégie d’exportation au Centre du commerce international (ITC).

À l’issue de l’atelier, les participants ont été invités à adhérer à la coalition, à voter pour choisir le logo et à s’engager au sein de groupes de travail thématiques.

Se réjouissant des résultats de cette rencontre, M. Noumouké Conde, Directeur général de l’Agence nationale de l’innovation et de l’économie numérique (ANIEN) affirme :

« Cette coalition permettra d’avoir un espace de dialogue pour les acteurs qui partagent les mêmes valeurs dans le numérique. INTEGRA impulse une dynamique en lançant cette coalition mais c’est aux différents acteurs de l’entretenir et d’en faire un véritable vivier pour la création des opportunités d’emplois pour les jeunes guinéens.»