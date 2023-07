L’évaluation des départements ministériels initiée par le président de la transition se poursuit à la Primature. L’exercice qui s’inscrit dans le cadre du contrat de performance signé avec l’administration CNRD, permet aux différents ministres de passer en revue les actions réalisées au cours des six derniers mois.

Après l’évaluation de son département ce jeudi 27 juillet 2023, le ministre de la Culture et de l’artisanat s’est réjoui de cette initiative qui selon lui, est une démarche “républicaine”.

“C’est un exercice républicain, la gestion gouvernementale c’est aussi la redevabilité. Nous visitons et passons en revue les contenus des contrats de performance passer avec nos directions sectorielles et les directions générales. Cette évaluation nous permet de voir les lacunes et les ratées avec des conseils des évaluateurs et des notes qui viendront derrière. Nous sommes très satisfaits de cette évaluation parce qu’on se rend compte que pendant 6 mois le département a pu travailler sur son plan d’action annuel en respectant les closes des contrats passer avec le Premier ministre, mais aussi en intégrant les donnés de notre feuille de route”, a expliqué Alpha Soumah.

Le ministre de la Culture considère cette évaluation comme un passage obligé. Pour Alpha Soumah dit Bill de Sam, c’est un exercice qui traduit un modèle de démocratie qui caractérise la gestion de la transition.

“Je pense que c’est une bonne chose pour un département ministériel et cela nous le devons au peuple de Guinée qui fait confiance au président de la République et le président de la qui fait confiance au Premier ministre le Premier ministre qui nous fait confiance aussi. Donc on est obligé de passer par ce chemin pour montrer un modèle de démocratie. C’est pour dire vraiment que la Guinée est sur les rails”, estime le ministre.