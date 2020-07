Le président du parti Ressemblement Pour la République (RPR), invite le chef de l’État guinéen à renoncer à sa candidature à la prochaine élection présidentielle prévue pour le 18 octobre.

L’opposition guinéenne soupçonne Alpha Condé depuis plusieurs jours de vouloir briguer un troisième mandat à la tête de la Guinée d’où selon ces opposants, l’idée de changer la constitution du 7 mai 2010.

Diabaty Doré demande au président de la République d’accepter de sortir par la grande porte après ses deux mandats.

Selon cet acteur politique, si le RPG arc-en-ciel demande à Alpha Condé de se représenter, c’est parce qu’il n’a pas préparé son successeur.

«Vous savez dans la vie, la partie la plus difficile c’est la fin. Parce que y a des privilèges qu’on perd (…) Pourtant à 80 ans déjà on a plus de souvenirs que d’avenirs. Mais quel souvenir ? Dans la vie il y a des gens qui ont des bons souvenirs il y a aussi qui ont des mauvais souvenirs. Je pense que le président doit laisser un bon héritage à la nouvelle génération. Un bon héritage c’est de s’inscrire dans le livre d’or de la Guinée en sortant par la grande porte, en laissant le pouvoir à la nouvelle génération », a-t-il introduit

Diabaty Doré s’est exprimé également sur le déroulement du processus électoral en cours en Guinée en prélude à l’élection présidentielle.

D’ailleurs, le coordinateur de la Coalition de l’Opposition Démocratique extra-parlementaire ne croit pas à la tenue de ce scrutin à la date indiquée par la CENI.

Parce que pour aller à cette élection, l’opposant estime qu’il y a d’abord des préalables à remplir. Il s’agit entre autre de régler le problème du fichier électoral qui divise les acteurs.

«Vous savez la Guinée a des problèmes actuellement concernant le fichier électoral, concernant la candidature d’Alpha Condé. Même au niveau de la constitution, on ne sait pas quelle est la constitution qui est en vigueur. Y a une bonne partie de Guinéens qui considèrent la constitution de 2010 et une autre partie qui parle de la nouvelle constitution. Je pense que vu tout cela, nous devons d’abord nous retrouver autour de la table pour discuter, pour que la Guinée et les Guinéens sortent gagnants dans cette crise », a-t-il lancé

Par ailleurs, Diabaty Doré invite ses pairs de l’opposition républicaine d’accepter d’aller à l’élection présidentielle.

Même s’il reconnaît les anomalies que dénoncent ces adversaires au régime d’Alpha Condé, mais l’opposant pense déjà à une seconde alternative.

«Ce que je vais dire à mes paires de l’opposition, c’est de tout faire pour aller à l’élection même si c’est avec des garanties. Parce que je suis d’accord aujourd’hui que la CENI est décriée par tous les acteurs. Mais, il y a une autre solution. Je crois que nous avons des institutions aujourd’hui sur le plan international qui peuvent accompagner la Guinée, qui peuvent emmener des experts pour appuyer la CENI afin d’organiser une élection inclusive et acceptée par tous », conclut-il