La localité de Sékè dans la sous-préfecture de Doko située à 45 kilometres de Siguiri centre est en passe de devenir un endroit de prédilection pour les bandits qui opèrent dans la région de la Haute Guinée.

Pas plus tard que dans la nuit du samedi à dimanche 26 juillet 2020 que deux filles ont été enlevées par des bandits armés dont l’une reste jusqu’à présent introuvable.

Publicité

Tenin Oularé est l’une des victimes, elle explique sa mesenventure. “de retour d’une boîte de nuit à Doko samedi, j’ai déplacé un moto-taxi avec une autre fille dont j’ignore l’identité qui, elle aussi, devait se rendre à Tombôgô. Il était 2 heures du matin. A quelques kilomètres de notre depart, un véhicule avec à son bord 3 jeunes nous a barrés la route. Ils sont descendus et venus nous arrêter. Ils ont commencé à nous tabasser. Ils nous ont dépouillés tous nos objets et argent. Moi, ils ont pris 1 million 500 mille Fg sur mon compte mobile. Ils m’ont séparé de la fille avec qui j’étais sur la moto. Je l’ai entendue crier et appeler au secours. Moi, ils m’ont jetée dans un puits très profond. J’ai réussi à me sauver de justesse ».

Billy Nankouman Kéita