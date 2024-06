Pour sa 36ème session, les États généraux du Forum des Crans-Montana se sont tenus du 26 au 28 juin 2024 en Belgique. Cette année la problématique de la démocratie dans le monde était au centre des débats.

Présent à cette rencontre, le ministre des Affaires étrangères, Dr Morissanda Kouyaté, a pris part aux échanges. Rappelant les propos tenus en septembre 2023 par le Président de la transition, général Mamadi Doumbouya à la tribune des Nations unies, le chef de la diplomatie guinéenne a par ailleurs fustigé l’inadéquation des constitutions en Afrique avec les réalités du continent.

“Le président Doumbouya en septembre dernier à la tribune des Nations unies avait traité de cette question de démocratie. Il avait posé la question très simple de la démocratie et sa question fondamentale était : la démocratie peut-elle être au singulier en Afrique et être au pluriel ailleurs dans le monde ? Il est permis de parler de la démocratie française, canadienne et indienne mais il est presque interdit de parler de la démocratie africaine. Il l’a dit, faut-il absolument importer la démocratie en Afrique ? Aucune de nos constitution en Afrique ne fait allusion au passé historique de nos peuples. Lorsqu’on nous dit de faire de la démocratie, nous faisons ce que j’appelle du copier-coller d’autres démocraties et constitutions ne tenant aucunement compte de nos réalités politique, économique et sociale”.

Parlant de la réciprocité entre les États, M. Kouyaté a invité les autres États à respecter les choix du peuple guinéen et ses dirigeants actuels.

“La Guinée qui a souscrit à toutes les grandes organisations continue de cultiver les bonnes relations de coopération, d’amitié avec tous les peuples du monde sans exception à la seule condition que comme nous respectons leur choix qu’ils respectent également notre choix. Le choix du peuple de Guinée aujourd’hui et le chef de l’État : c’est comment sortir notre population de la pauvreté à partir des richesses qui sont les nôtres”, a déclaré le ministre Morissanda Kouyaté.