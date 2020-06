L’Assemblée nationale a adopté vendredi 26 juin 2020 la convention de base pour l’exploitation des blocs I et II de Simandou. Cette convention va lier l’Etat guinéen et le consortium SMB-Winning pour une durée de 25 ans avec une manne financière de 15,5 milliards de dollars américains.

Selon le député Mamadou Dian Barry, la convention de base intégré la majorité des éléments contenus dans l’offre du consortium SMB-Winning dont entre autres, le chronogramme, les délais de réalisation du Projet, le montant du financement et le ratio fonds propres/dettes, les engagements en matière d’emplois et de développement communautaire et le partage des revenus issus du prix du fer.

De son côté, l’Etat guinéen a fait des concessions portant sur le régime fiscal et douanier en rapport avec la rentabilité du projet, sur la base d’un modèle financier.

« Le projet d’exploitation qui sera réalisé par le Consortium Winning aux termes de cette Convention de Base est stratégique et ambitieux pour la République de Guinée. Il consiste dans le développement d’une chaine de production intégrée de minerai de fer, la réalisation des infrastructures ferroviaires et portuaires ainsi que la construction d’une aciérie à terme », a affirmé Mamadou Dian Barry, avant d’ajouter que SMB-Winning s’est engagé à construire un chemin de fer d’une longueur de 679 km reliant la mine à un port en eaux profondes d’une capacité finale de 80 millions de tonnes par an situé à Matakang, dans la préfecture de Forécariah.

L’autre engagement du consortium, c’est de dépenser un minimum de 606 millions de dollars de fonds propres sur une période de 5 ans pour financer les activités de recherche et de construction de la mine.

Le projet va favoriser la création de plus de 30.000 emplois directs en phase de construction et 10.000 pendant la phase d’exploitation. Il créera 65 000 emplois directs et indirects en phase de construction et 20 000 en phase d’exploitation.

Selon la convention adoptée par le parlement guinéen, le consortium SMB-Winning devra payer à l’Etat guinéen le montant de 100 millions de dollars en contrepartie de l’octroi de la concession minière. Cela s’appelle en Guinée, ticket d’entrée.