La rentrée des classes prévue pour le 29 juin 2020 en Guinée risque d’être mouvementée. Pour exiger des fondateurs d’écoles privées le paiement des arriérés de salaire, le syndicat des enseignants du privé menace de boycotter cette réouverture.

Par la voix de son chargé de communication, le syndicat national de l’éducation (SNE) invite les enseignants à reprendre les cours et à privilégier la négociation.

Aboubacar Diesto Camara l’a dit au cours d’un entretien téléphonique qu’il a accordé à notre rédaction ce samedi 27 juin 2020.

« Moi je crois que le boycotte n’est pas la solution. Il faut plutôt aller à la négociation. Et dans ces conditions, pour l’école est une suite favorable et pour la fondation et pour les enseignants, il faudrait qu’ils acceptent de reprendre et au fur et à mesure qu’il y aura recouvrement, un couloir de négociation sera rouvert, pour que dans les jours ou semaines qui suivent les fondateurs puissent satisfaire la revendication des pauvres enseignants. » a proposé le syndicaliste