Conakry, le 28 mai 2024 – Le Ministère du Travail et de la Fonction Publique a annoncé aujourd’hui la publication des résultats tant attendus du concours de recrutement de nouveaux fonctionnaires pour la session 2024. Cette annonce concerne spécifiquement les candidats du Groupe 1, affiliés au Ministère de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables.

L’annonce officielle a été faite par le biais de la page Facebook du Ministère du Travail et de la Fonction Publique, informant les candidats que les résultats seront disponibles ce mardi 28 mai 2024. Les résultats seront publiés simultanément sur la télévision nationale et sur le site officiel du ministère.

Ce concours représente une étape cruciale pour de nombreux aspirants fonctionnaires qui souhaitent intégrer l’administration publique. Le Ministère de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables joue un rôle clé dans la protection et la promotion des droits des femmes, des enfants et des personnes vulnérables en Guinée. Le recrutement de nouveaux fonctionnaires permettra de renforcer ses capacités et de mieux répondre aux besoins de ces groupes cibles.

Le Service Communication et Relations Publiques du ministère a exprimé son plaisir à informer les candidats de cette avancée. « Nous sommes heureux d’annoncer que les résultats tant attendus du concours de recrutement sont enfin disponibles. Nous remercions tous les candidats pour leur patience et leur engagement tout au long de ce processus. »

Pour consulter les résultats, les candidats sont invités à suivre la diffusion sur la télévision nationale ou à visiter le site officiel du Ministère du Travail et de la Fonction Publique.

Votre site Guinee360.com pourrait éventuellement publier les résultats.