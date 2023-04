Le 28 avril de chaque année est célébré la journée mondiale de la sécurité et la santé au travail. A l’occasion, Dr Marie Angèle N’diaye, Directrice nationale adjointe du Service national de la santé au travail, est revenue sur la célébration de cette année.

Dr Marie Angèle N’diaye informe qu’à l’occasion de cette 21e célébration initiée par l’organisation Internationale du Travail (OIT), la Guinée, à travers le ministre du Travail et de la Fonction publique, Julien Yombouno, était invitée à prendre la parole sur les questions liées à la sécurité et la santé et les acquis enregistrés pour éviter les accidents de travail.

Par ailleurs, le ministère du Travail compte innover dans la célébration de cette journée en organisant un forum national sur les questions liées à la sécurité. « Nous allons essayer de célébrer cette journée en différé au-delà de l’ouverture officielle… Le 10 et 11 mai, nous allons organiser la première édition du forum national de la sécurité et la santé au travail, qui sera une opportunité pour tous les acteurs et intervenants en sécurités santé de se retrouver, de partager des expériences, des nouveautés et des résolutions pour que dans notre pays, nous soyons au même niveau que tous ceux qui interviennent dans le domaine de la sécurité au travail », a expliqué Dr Marie Angèle N’diaye.

Concernant les acquis de son service, Dr Marie Angèle N’diaye directrice nationale adjointe du service national de la santé au travail, indique que les acquis sont vérifiables, car depuis l’année dernière, il y a eu la révision du document de la politique nationale de la sécurité et la santé au travail. Elle ajoute que ce document a abouti à la validation d’un programme national de sécurité et santé au travail.

« Le thème de cette année est ‘’un milieu de travail sûr et salubre est un droit fondamental’’ donc ce que nous devons retenir, ce que parmi les principes fondamentaux dictés par l’OIT, un milieu de travail sûr saint et salubre en fait partie. Donc il est important en tant qu’acteurs, que nous nous rendons compte que c’est un milieu de travail décent, sûr et salubre qui peut être un gage de productivité au sein des entreprises », a conclu la directrice nationale adjointe.

Houssaïnatou Baldé