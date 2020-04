Le ministre de l’Industrie et des PME, Tibou Kamara annonce sa démission de la nouvelle Assemblée nationale.



Élu député uninominal de Dinguiraye, à l’issue des dernières élections législatives, à cause du principe d’incompatibilité avec ses fonctions de ministre et conseiller personnel du chef de l’Etat,

Tibou Kamara quitte l’hémicycle.



Il n’est pas seul, plusieurs autres minsitres ont démissionné, notamment le minsitre d’État et président de l’UPR, Bah Ousmane.

En quittant cette fonction de député, Tibou Kamara céde sa place à son suppléant, Elhadj Baila Ly, un autre natif de la ville de Dinguiraye.