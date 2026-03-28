Nommé à la tête du Syli National en août 2025, Paulo Duarte a finalement perçu ses salaires après plusieurs mois d’attente. Resté impayé depuis sa prise de fonction, le sélectionneur portugais a reçu l’intégralité de ses arriérés, ainsi qu’une avance de trois mois.

L’information a été révélée par le journaliste Tanou Diallo, avant d’être confirmée par la Fédération Guinéenne de Football à travers un communiqué officiel. L’instance y exprime sa gratitude envers le ministre de la Jeunesse et des Sports pour les efforts consentis dans le règlement de cette situation.

Sur sa page Facebook, Tanou Diallo a précisé : « Les arriérés de salaire du sélectionneur national, Paulo Duarte, ont finalement été payés. Sur la base de son contrat, il a également perçu une avance de salaire de trois mois. »

Ce dénouement intervient au lendemain du septième match de Duarte sur le banc guinéen.

De son côté, la Fédération a salué l’implication des autorités, notamment celle du ministre Cellou Baldé :

« La Fédération salue les efforts consentis pour le règlement des salaires de l’entraîneur de l’équipe nationale. Cette action, au-delà de son importance administrative, a un impact direct sur la stabilité et la performance du Syli National », peut-on lire dans le communiqué.

Depuis sa nomination, le technicien portugais de 59 ans affiche un bilan de sept matchs, avec trois victoires et quatre nuls. Toujours en quête d’une équipe compétitive, il s’est fixé pour objectif de qualifier la Guinée pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations, prévue en 2027.