Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation a officiellement lancé, ce samedi 28 mars, la plateforme Walisé, lors d’une cérémonie organisée à la salle du CAMES de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. L’événement a mobilisé des membres du gouvernement, des responsables d’institutions académiques ainsi que des partenaires techniques.

Conçue comme un système d’information et d’aide à la décision, cette plateforme s’inscrit dans une volonté de moderniser la gouvernance du sous-secteur de l’enseignement supérieur en Guinée, en s’appuyant sur des données fiables et structurées.

Dans son allocution de bienvenue, le recteur de l’université, Alpha Kabinet Keïta, a salué une initiative majeure pour le secteur.

« Cet événement marque une avancée dans la modernisation de la gouvernance de notre système d’enseignement supérieur et traduit une ambition de fonder les décisions sur des données fiables », a-t-il déclaré.

Il a également insisté sur l’impact attendu de l’outil : « Cet outil permettra d’améliorer la collecte et l’analyse des données afin de faciliter la prise de décision et d’optimiser la gestion de nos établissements. »

Procédant au lancement officiel, la ministre de tutelle, Diaka Sidibé, a mis en avant la portée stratégique de Walisé.

« Le lancement de la plateforme Walisé marque une étape décisive dans la modernisation de la gouvernance de notre sous-système d’enseignement supérieur », a-t-elle affirmé.

Elle a souligné que l’outil répond à une exigence croissante de performance dans l’action publique : « Dans un contexte où la décision publique doit être rapide, éclairée et fondée sur des données fiables, il est impératif de disposer d’outils modernes permettant d’organiser, d’analyser et de valoriser l’information stratégique. »

La ministre a également précisé que Walisé va bien au-delà d’un simple outil numérique : « Elle constitue un véritable système décisionnel, intelligent, qui permettra de structurer et centraliser les données du secteur, de renforcer l’analyse et l’anticipation de la prise de décision. »

Inscrivant ce projet dans une dynamique nationale plus large, elle a rappelé son alignement avec la vision portée par le président Mamadi Doumbouya, notamment à travers le programme Simandou 2040, visant à bâtir une administration moderne, performante et transparente.

Toutefois, la phase actuelle du projet reste progressive.

« La phase actuelle de déploiement ne repose pas encore sur une alimentation directe et continue par les institutions », a-t-elle précisé, avant de lancer un appel aux acteurs du secteur : « J’invite les universités et institutions à améliorer la qualité, l’exhaustivité et la fiabilité des données transmises. »

À terme, les autorités ambitionnent de faire de Walisé un système intégré, connecté à l’ensemble des outils d’information du ministère, avec une remontée automatisée des données et un suivi renforcé des performances des établissements.

La cérémonie s’est achevée par la déclaration officielle de lancement de la plateforme, posant ainsi les bases d’une gouvernance universitaire davantage fondée sur la donnée et orientée vers la performance.