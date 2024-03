Le Conseil national de la transition (CNT) est largement en avance par rapport à la rédaction de la nouvelle constitution. Selon la commission constitution et loi organique du CNT, le texte rédigé de la nouvelle Constitution est déjà disponible.

Le document attend d’être présenté à une plénière pour un examen minutieux par l’ensemble des conseillers nationaux, avant d’être soumis à un débat d’interaction à l’intérieur du CNT.

“Nous sommes à la phase dite de rédaction, il y a déjà un texte rédigé et consolidé sur la base des idées de Guinéens y compris dans la commission ad-hoc ensuite par la commission Constitution et loi organique. Mais ce qui est plus intéressant ce qu’en réalité, tout ce qui reste c’est de soumettre ce texte à la plénière du CNT, c’est-à-dire à l’ensemble des autres conseillers nationaux qui ne sont ni dans l’une des commissions, ni dans l’autre. Lorsque tous les autres conseillers vont se prononcer sur le texte, nous aurons un avant-projet qui va être soumis à une forme de débats pour l’interaction institutionnelle, parce que le CNRD par exemple est investi d’une fonction stratégique en ce qui concerne la conduite de la nation et qu’ à ce titre le CNRD et le président de la transition sont investis des responsabilités de voir tout ce que nous faisons et de contribuer éventuellement sur la modalité de vulgarisation du texte”, a expliqué le rapporteur de la commission constitution et loi organique du CNT sur le plateau de la RTG.

Selon Jean Paul Kotembedouno, ce travail commencera précisément dès le début du mois d’avril à travers une série de plénières avec toutes les commissions. “Et je pense que toutes les plénières ne vont pas dépasser 15 pour qu’il y ait une entente au sein du CNT avant de soumettre le texte à un débat d’interaction. Mais croyez-moi, l’essentiel est déjà fait”, rassure le conseiller.

Kotembedouno précise qu’après avoir écouté tout le monde sur les différentes préoccupations, le Conseil national de la transition a choisi les idées qui sont la résultante des tendances générales, pour rédiger la nouvelle constitution.

Pour rappel, à l’occasion de l’ouverture de la Table ronde des bailleurs au mois de février dernier à Dubaï, le président de la transition, Dansa Kourouma, avait annoncé que les premières ébauches de la nouvelle constitution seront présentées au cours de ce mois de mars.