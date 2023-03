François Louceny Fall, est l’un des délégués du Forum des forces vives de Guinée de l’an 2009, comparaît ce mardi 28 mars 2023, devant le tribunal criminel de Dixinn délocalisé dans la cour d’appel de Conakry. Comme toutes les victimes des évènements tragiques, l’ancien premier ministre donne sa version par rapport à ce qu’il aurait vécu au Stade.

Louceny était au Stade du 28 septembre au même titre que Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré etc. Voici ses premiers mots :

” Comme toutes les victimes de ce drame j’ai attendu treize années et durant ces treize années, j’ai souhaité vivement qu’il y ait un procès… Je me tiens devant vous Monsieur le président non pour accuser une personne, je tiens à le préciser je viens ici pour témoigner. Je ne suis pas là non seulement pour disculper une personne, ni pour accuser ni pour disculper une personne. Je viens ici monsieur le président pour plusieurs raisons, par devoir envers toutes les victimes de ce drame, des centaines des femmes qui ont été violées, des centaines des personnes qui ont assassiné, des milliers de personnes qui ont été blessées au cours de ce drame, c’est pour cela que je suis venu”, a déclaré l’ancien délégué du Forum des forces vives de 2009.