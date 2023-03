Après la condamnation de l’Adjudant chef Moriba Camara à 10 ans de prison pour l’assassinat de Thierno Mamadou Diallo le 1 juin 2022, la partie civile entend relever appel devant la Cour d’appel de Conakry.

Maître Thierno Souleymane Baldé et la famille de la victime ont estimé que la peine infligée à l’adjudant chef Moriba Camara légère. Pour eux, ce dernier devrait servir de leçon pour mettre fin aux tueries sur l’axe. Malheureusement, ils déplorent que le tribunal n’ait pas condamné l’agent à la peine maximale. C’est pourquoi ils entendent relever appel devant la juridiction supérieure.

« Après concertation avec la famille de Thierno Mamadou Diallo, nous avons décidé de faire appel contre la décision du Tribunal de Première Instance de Dixinn condamnant Adjudant chef Moriba Camara à dix ans de prison et de 100 millions GNF pour les dommages et intérêts. Nous estimons que cette peine est très légère, surtout qu’il a systématiquement nié les faits. Donc, il ne devrait pas bénéficier d’aucune circonstance atténuante. Il aurait dû être condamné à la peine maximale avec une période de sûreté pour servir d’exemple afin que ces tueries cessent pour toujours, surtout dans la Commune de Ratoma », à déclaré Me Thierno Souleymane Baldé.