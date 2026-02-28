À travers un communiqué adressé aux formations politiques légalement constituées, le Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD) a rappelé l’entrée en vigueur d’un nouveau cadre juridique régissant la création, l’organisation et le fonctionnement des partis en République de Guinée. Cette réforme découle de la promulgation de la loi organique L0/2025/035/CNT du 21 novembre 2025, qui renforce notamment les exigences en matière de transparence, de démocratie interne et de structuration.

Réuni en assemblée générale hebdomadaire ce samedi 28 février 2026, le Mouvement Démocratique Libéral (MoDeL) a consacré ses travaux à l’examen de ses documents fondamentaux. Son porte-parole, Moïse Diawara, a indiqué que la rencontre a permis de faire le point sur les statuts, le règlement intérieur, le projet de société ainsi que la cartographie du parti, en concertation avec les militants.

« Il était question aujourd’hui pour nous de revenir sur toutes ces questions qui concernent les statuts et règlements, le projet de société, la cartographie du parti, avec l’ensemble des militants et militantes », a-t-il déclaré.

Selon lui, cette démarche s’inscrit dans une dynamique de préparation en vue des prochaines échéances électorales. « Ce que nous sommes en train de faire aujourd’hui, c’est nous préparer, parce que nous sommes un parti légalement constitué. Si les élections législatives et communales sont prévues, et si un communiqué vient officialiser leur organisation, il n’y a rien d’étonnant. Ce qui nous intéresse, c’est de rester concentrés sur la tenue de notre congrès et de nous préparer conséquemment à participer à toutes les élections », a-t-il ajouté.

Interrogé sur d’éventuelles inquiétudes liées à ce nouveau dispositif, le responsable politique reconnaît l’existence de certaines préoccupations, notamment sur les conditions de participation aux scrutins. « Bien sûr, il y a des craintes. Mais nous ne nous y attardons pas aujourd’hui. L’essentiel est de renforcer la dynamique à la base. Les préoccupations concernent surtout les conditions de participation aux élections. Nous avons pris connaissance du communiqué du MATD et de certains nouveaux éléments », a-t-il précisé.

Par ailleurs, Moïse Diawara a rappelé que sa formation dispose d’une attestation de reconnaissance délivrée à l’issue de l’évaluation des partis politiques menée par l’administration territoriale. « Nous avons notre attestation de reconnaissance. À l’issue de ces évaluations, des décisions ont été prises. Nous analysons actuellement toutes ces questions. Un parti politique est créé pour participer aux élections. Nous avons besoin d’avoir des députés, des maires et des conseillers, car ce sont les espaces idéaux pour défendre la vision du parti et débattre de la vie nationale », a-t-il souligné.

S’agissant des accusations selon lesquelles ces mesures viseraient à contraindre certains partis à s’aligner au sein du Groupe des Mouvements et Démocrates (GMD), le porte-parole du MoDeL insiste sur la nécessité de préserver le pluralisme politique. « Dans un système démocratique, l’alignement n’est pas l’unique option. La voix discordante doit aussi être prise en compte. Chacun est libre de faire ses choix et de défendre ses positions », a-t-il affirmé.

Il assure que son parti poursuit ses activités sans relâche et se prépare activement à son congrès, prévu les 2 et 3 avril 2026. « Aujourd’hui, notre priorité est la continuité des activités au sein du MoDeL. Le niveau de préparation est satisfaisant. Nous irons bientôt au congrès, dont la date est déjà fixée », a-t-il conclu.