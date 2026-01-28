Dans cet entretien accordé à Guinée360, ce mardi 27 janvier 2026, l’activiste des droits de l’homme Mamadou Kaly Diallo livre son analyse sur la reconduction de Bah Oury à la primature, les priorités du gouvernement, la situation des disparus politiques, ainsi que sur la nouvelle ossature gouvernementale. Il revient également sur sa demande de création d’un ministère consacré aux droits de l’homme, absente du dernier remaniement. Entretien!

Guinée360 : Quelle est votre réaction à la reconduction de Bah Oury à la tête du gouvernement ?

Mamadou Kaly Diallo : Je suis cette actualité comme tout un chacun. Cela relève du domaine réservé du président, qui a le pouvoir discrétionnaire de choisir à qui il fait confiance. Espérons que cette décision traduise une satisfaction quant au bilan de son premier ministre et qu’elle l’a motivé à le reconduire.

Quels chantiers prioritaires attendez-vous de ce premier mandat de Bah Oury sous la présidence de Mamadi Doumbouya ?

En tant qu’activiste des droits de l’homme, je place en priorité la promotion, la protection et la réalisation des droits humains. La Guinée est confrontée à des violations systématiques, notamment des cas de disparitions forcées et d’enlèvements. La sécurité et la sûreté sont des droits fondamentaux garantis par l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. L’État a l’obligation d’assurer leur protection. Il faut veiller à réduire drastiquement ces violations et à informer les familles des disparus.

Quel rôle doit jouer le gouvernement dans la réconciliation nationale ?

Il s’agit d’une réconciliation vraie, fondée sur une commission vérité, justice et réconciliation. Cette démarche doit être inclusive et sincère, impliquant tous les acteurs sociopolitiques, conformément aux déclarations du président.

Vous avez évoqué les disparus, tels que Foniké Mengué, Billo Bah, Marouane, entre autres. Quel est votre message aux autorités sur ce dossier ?

Les autorités judiciaires avaient annoncé l’ouverture d’enquêtes. Mon appel est que ces enquêtes soient sérieuses, indépendantes et diligentes, afin que nous soyons informés de leur situation.

Le président Mamadi Doumbouya a réduit le nombre de ministères de 34 à 29. Selon vous, est-ce un signe de volonté de mieux faire ?

Oui, cela pourrait traduire une volonté de diminuer les charges et de s’inscrire dans une logique de transparence et de pragmatisme. Mais on attend de voir les résultats concrets.

Vous avez récemment sollicité la création d’un ministère consacré aux droits de l’homme, ce qui n’a pas été retenu. Quelle est votre réaction ?

Je prends acte de la structure gouvernementale, qui émane de la volonté politique du président et du Premier ministre. Toutefois, vu les difficultés actuelles en matière de promotion et protection des droits de l’homme, j’aurais souhaité qu’un ministère spécifique soit créé. Ces questions dépassent l’information et la sensibilisation : elles concernent la paix, la sécurité, le développement socio-économique, qui sont les fondements de la justice, de la liberté et du progrès. J’espère qu’il y aura une volonté politique renforcée pour respecter et faire respecter ces droits.