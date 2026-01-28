Alors que le Premier ministre Bah Oury s’apprête à former un nouveau gouvernement, à la suite de sa reconduction à la tête de la Primature, l’ancien ministre de l’Éducation nationale, Alpha Amadou Bano Barry, appelle à une attention accrue en faveur du secteur éducatif. Il plaide pour une augmentation substantielle du budget alloué à l’enseignement pré-universitaire.

S’exprimant sur la question, dans l’émission “Face à la République” de la radio parlementaire, l’ancien ministre a insisté sur la nécessité d’un engagement budgétaire fort de l’État en faveur de l’éducation. “Il faut augmenter le budget du secteur de l’éducation. Je plaide pour que M. le Président y mette au moins 20%, au minimum 20% du budget national dans un premier temps, passer de 15 à 20, et après aller à 25 ou 30, avant la fin du septembre”, a-t-il demandé.

Alpha Amadou Bano Barry justifie cette requête par l’insuffisance des infrastructures scolaires, notamment au niveau de l’enseignement primaire, estimant que la Guinée ne dispose pas d’un nombre suffisant d’écoles pour répondre aux besoins éducatifs.

L’ancien ministre a également déploré le retard du pays en matière d’éducation comparativement à certains États autrefois moins avancés. “La raison pour laquelle certains des pays aujourd’hui qui étaient en retard par rapport à la Guinée sont aujourd’hui devant nous, c’est parce qu’ils ont investi sur leurs citoyens”, a-t-il souligné, appelant à une meilleure valorisation du capital humain.

Insistant sur le rôle central de l’homme dans le développement, Bano Barry a conclu en ces termes : “Ce n’est pas le sol, ce n’est pas le sous-sol qui développe un pays, ce sont les femmes, c’est les hommes, leur capacité à transformer la nature”.

Cet appel du professeur Bano Barry intervient dans un contexte de réorganisation institutionnelle, marqué par la fusion du ministère de l’Éducation nationale avec celui de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle.