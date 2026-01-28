Au lendemain de sa reconduction à la tête de la Primature, le Premier ministre Bah Oury a officiellement pris fonction ce mardi 27 janvier 2026. À peine installé, le chef du gouvernement a annoncé sa volonté d’insuffler un nouveau souffle à la Guinée.

S’adressant aux cadres de la primature, Bah Oury a exprimé sa conviction quant à l’évolution rapide du pays au cours des prochaines années, appelant à la résilience et à la détermination au service de la nation. “La Guinée change, la Guinée va changer avec une vive allure pour les 5, 6, 7 années à venir, parce que le pays que vous connaissez aujourd’hui, le pays de votre adolescence, de votre vie de semi-adulte, ne sera pas le pays qui sera dans les 5, 6 années”, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a également insisté sur la nécessité de préserver la stabilité et de poursuivre la dynamique engagée par les autorités depuis l’avènement du CNRD. “Donc accrochez-vous, le changement sera rapide avec l’aide de Dieu, si on parvient à assurer la stabilité et qu’on continue l’élan avec ce qui a été engagé par le président de la République depuis le 5 septembre 2021, on le poursuit avec efficacité, avec détermination, avec constance et aussi avec plus de chance”, a-t-il conclu.

Ce premier message de Bah Oury traduit une volonté reaffirmée de poursuivre les réformes engagées en Guinée depuis l’accession du CNRD au pouvoir, dans un contexte de transition marqué par de fortes attentes des populations.