Le président de la transition a ordonné la réduction du tarif d’interconnexion et de la suppression de la redevance sur le trafic ON-NET, pour permettre aux opérateurs de renouer avec les activités d’octroi de bonus aux consommateurs. Une décision annoncée au cours du conseil des ministres, jeudi.

Dans son intervention chez nos confrères de la radio Espace, Bachir Diallo, ministre de la sécurité a affirmé que le président de la transition est “très soucieux” du bien-être des populations.

Il estime que le président de la transition ne cherche pas à être populaire, comme l’imaginent certains observateurs.

« C’est quelqu’un de pragmatique. Moi je l’avais jamais connu avant la transition mais, je peux vous garantir que c’est quelqu’un qui a des convictions extrêmement fortes», a répondu le ministre Bachir.

Le Colonel Mamadi «n’a aucune intention de se maintenir au pouvoir. Une transition est temporaire et transitoire, ça va passer. Mais, imaginez dans quel état la transition a pris le pays. Si on ne veut refaire les mêmes erreurs du passé, il y a des comportements qu’il ne faut pas du tout adopter. Donc, il faut dans le cadre de la refondation de l’État, jeter des bases fondamentales pour permettre à ce pays de démarrer et de façon définitive, et le président est dans cette logique.»