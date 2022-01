Le procureur spécial de la Cour de représsion de infractions économiques et financières (CRIEF) a requis l’ouverture d’une information judiciaire contre les entreprises l’ex intendant d’Alpha Condé, jeudi 27 janvier 2022, à travers une note lue à la télévision nationale.

Les sociétés Djoma S.A, Djoma logistique, Djoma group SA sont poursuivies pour des faits de corruption dans le secteur privé, de détournement de biens publics, faux et usage de faux à écriture publique, vol en bande organisée, recèle des fonds publics, enrichissement illicite, abus d’autorité, blanchiment des capitaux et complicité.

Le procureur rappelle que ces faits sont prévus et punis par les articles 373, 499, 585, 764, 771, 775 et 776 du code pénal ainsi que l’article 7 de la loi sur le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme en République de Guinée.

Le procureur spécial Ali Touré informe que c’est après analyse et examens minutieux de la dite procédure et suivant le réquisitoire introductif en date du 27 janvier 2022, qu’il a requis l’ouverture d’une information judiciaire en saisissant la chambre de l’instruction de la Cour, contre les sociétés mises en cause pour les infractions pré-citées.

Il rassure enfin que les magistrats sont déjà au travail, pour l’instruction correcte et effective de ce dossier.

2Sow