Le jeune Artiste King Alasko est en désaccord avec sa maison de Production « Meurs Libre Production » avec laquelle, il n’a d’ailleurs plus de contrat.

L’Artiste confie être déçu de ses anciens producteurs, les frères Mbaye et évoque qu’ils l’ont utilisé et se sont débarrassé de lui.

L’auteur de « Kobolé » dit ne pas avoir eu d’autres choix que de signer un contrat qui lui a été exigé à la dernière minute dont il n’a pas prit connaissances au risque de ne pas voir son concert annulé à la dernière minute. Il souligne plusieurs regrets: «ils ne m’ont donné que 25 millions malgré le succès de mon concert le 14 février 2021. Aujourd’hui je n’ai ni d’appartement, ni de voiture alors que Skandal s’achète une bagnole de 100 Millions qu’il me présente avec fierté. Il m’a convoqué à la gendarmerie avec ma maman et a mit fin à notre relation de travail en remettant au Commandant le contrat qui nous liait sous prétexte que je suis allé faire un concert à Labé et que je me drogue, juste pour se débarrasser de moi», a expliqué l’artiste.

Par ailleurs, les frères Mbaye ont tenu une conférence de presse dans laquelle, Skandal a expliqué un non respect du contrat de son artiste : «il a fait des featuring de gauche à droite, des chansons enregistrées la nuit qui sortent le matin sans que ses producteurs ne soient au courant» ,chose que Skandal a jugé amateur, «Alasko n’a pas voulu sortir de l’amateurisme pour le professionnel. La première voiture que nous avons offerte à Alasko n’a rien à avoir avec le contrat, on l’a fait juste parce qu’on l’aime bien, il est tout le temps chez nous, on rigole ensemble, c’est humain, nous avons fait assez de dépenses pour son album et son concert malgré la crise Covid. Il fallait se démerder, il fallait payer les billets d’avion des artistes venus, 500 vigiles de sécurité, j’ai appelé des Maliens pour la lumière Led sur l’esplanade, le streaming en Guinée… Le jour du concert d’Alasko, il a prit de la drogue dure avec le fils d’un haut dignitaire de l’État, dont je vais taire le nom, il était injoignable alors que le public l’attendait, j’ai dit à la maman d’Alasko de sortir son fils de la rue si elle l’aime, sinon ça sera une grosse perte pour toute la Guinée, parce que son fils est pétri de talent» a souligné le membre du groupe Degg Force 3.