Dans la soirée de ce vendredi 26 novembre 2021, une fillette de 3 ans a été violée par des jeunes garçons avant d’être retrouvée morte au secteur Dianyabhé dans le quartier Madina, dans la commune urbaine de Labé.

Le père de la victime interrogé par notre rédaction, ce samedi 27 novembre 2021 a donné des détails:

« Jai mangé avec ma fille après la prière du vendredi, je me suis rendu à Mombeya et là-bas, on m’a informé que ma fille a disparu vers 17 heures. Dans les enquêtes, on avait appréhendé un jeune garçon, avec les pressions il a indiqué la maison non loin de chez moi où se trouvait ma fille, seulement âgée de 3 ans violée et tuée. Elle s’appelle Oumou Diallo. Les auteurs sont souvent dans le quartier, je les voyais, ils sont âgés de 19 ans », souligne Mamadou Ciré Diallo.

Dans une colère noire, les femmes du secteur se sont dirigées chez le préfet, repoussées par les gendarmes avec du gaz lacrymogène, elles se sont dirigées chez le gouverneur, accompagnées d’un gendarme. Là également, l’accès n’a pas été facile au début, à travers un refus des forces de sécurité placées dans cette zone. Mais avec l’intervention des autorités de la commune, elles sont entrées dans la cour du gouvernorat.

«C’est trop mais pour le moment, je vous présente mes condoléances et vous promets que justice sera faite. Patientez qu’on attrape le troisième présumé violeur », a exprimé le Gouverneur.

Mamadou Aliou Laly Diallo, le maire de la commune urbaine, visiblement remonté contre ces actes ignobles s’est exprimé en ces termes : « Les auteurs de ce viol seront des exemples, ils seront jugés publiquement, pour l’instant nous allons nous rendre à Dianyabhé pour enterrer la fillette, c’est déplorable, nous sommes tous des parents… »

Tiguidanké Diallo, correspondante de Guinée360 à Labé