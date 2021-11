Par un communiqué diffusé ce vendredi 26 novembre 2021, le ministre du Travail et de la fonction publique confirme la mise en retraite des 6300 fonctionnaires début 2022.

Julien Yombouno a confirmé la mise à la retraite de 6300 fonctionnaires et contractuels de divers départements, gouvernorats, préfectures et communes à partir du 1er janvier 2022.

Il a par ailleurs félicité les agents concernés pour les loyaux services rendus à la Nation tout au long de leurs carrières administratives avant de préciser que ces cadres restent à leurs postes jusqu’au 31 décembre 2021.

Le chef du département du Travail et de la Fonction publique a enfin encouragé ses homologues ministres, gouverneurs, préfets et maires à organiser des cérémonies de départ des nouveaux retraités dans la dignité et l’honneur.

2SOW