Le Conseil constitutionnel du Cameroun a proclamé, ce lundi 27 octobre 2025, les résultats officiels de l’élection présidentielle tenue le 12 octobre dernier. Le président sortant, Paul Biya, a été réélu avec 53,66 % des voix, devant son principal adversaire Issa Tchiroma Bakary, qui obtient 35,19 %.

À 92 ans, le chef de l’État entame ainsi un huitième mandat consécutif à la tête du pays.

Peu après l’annonce des résultats, Paul Biya a réagi dans un message diffusé sur ses canaux officiels, exprimant sa gratitude et réaffirmant sa volonté de gouverner dans un esprit d’unité nationale.

« Au moment où le peuple souverain vient de m’accorder, une fois de plus, sa confiance pour un nouveau mandat, mes premières pensées vont à tous ceux qui ont inutilement perdu la vie, ainsi qu’à leurs familles, du fait des violences post-électorales », a-t-il déclaré, reconnaissant la gravité de la situation et la responsabilité qui lui incombe.

Le président camerounais a également souligné l’ampleur des attentes de ses compatriotes :

« Je mesure le poids des responsabilités qui me sont, à nouveau, confiées, et l’immensité des attentes de mes compatriotes, notamment celles des jeunes et des femmes », a-t-il affirmé.

Tendant la main à l’ensemble des forces vives de la nation, Paul Biya a appelé à l’unité et à la réconciliation :

« Je souhaite vivement qu’ensemble, nous nous engagions résolument à bâtir un Cameroun de paix, d’unité et de prospérité. Nous le devons bien à notre cher et beau pays. »

Il a également salué la mobilisation des électeurs et remercié ceux qui ont porté leur choix sur sa personne.

Cette déclaration intervient alors que le pays traverse une période de fortes tensions. Dans plusieurs villes, notamment à Douala et Garoua, des manifestations ont éclaté après l’annonce des résultats. Les partisans d’Issa Tchiroma Bakary contestent le verdict des urnes et dénoncent des irrégularités électorales.

Selon plusieurs médias locaux, au moins quatre personnes ont été tuées lors d’affrontements entre manifestants et forces de sécurité.