Quelques heures après l’annonce du décès d’Elhadj Mamadou Camara, Kountigui de la Basse-Guinée, l’émotion restait vive ce dimanche au sein de sa famille et de sa communauté.

Présent à l’hôpital Sino-Guinéen, où repose la dépouille du défunt, l’un de ses fils, Alhassane Camara, s’est exprimé devant la presse pour évoquer les circonstances du décès et rendre hommage à son père.

« Mon père est décédé ce matin à 9 heures. Il souffrait de la tuberculose, une maladie qui l’a beaucoup affaibli. Il avait été hospitalisé une première fois pendant près d’un mois. À son retour à la maison, il se plaignait constamment de douleurs à la poitrine », a-t-il confié, visiblement ému.

Selon lui, l’état de santé du Kountigui s’était récemment aggravé, nécessitant une nouvelle hospitalisation.

« Il a été admis à l’hôpital Donka, où il est resté cinq jours avant de rendre l’âme », a précisé Alhassane Camara.

Le fils du défunt a tenu à saluer la mémoire d’un père aimant et rassembleur.

« Mon papa était tout pour moi. Il aimait profondément ses enfants, sans faire de distinction. Il était juste, généreux, et il a toujours prêché pour l’unité », a-t-il déclaré avec émotion.

Alhassane Camara a également exprimé sa reconnaissance envers les autorités de la transition.

« Je remercie sincèrement le gouvernement. Ils ont tout fait pour lui, jusqu’à l’envoyer en Tunisie pour des soins. Ils ne l’ont jamais abandonné. Mais la mort, quand elle arrive, on ne peut rien y faire », a-t-il ajouté.

Elhadj Mamadou Camara s’est éteint à un âge avancé, laissant derrière lui une communauté endeuillée et la mémoire d’une figure respectée de la Basse-Côte, reconnue pour son sens du dialogue et son engagement en faveur de la cohésion sociale.