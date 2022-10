Accusés »d’attroupement interdit, de provocation à des manifestations interdites, de coups et blessures et autres », Francis HABA( UGDD), Fodé Oussou FOFANA, Bano SOW et Cellou BALDÉ (UFDG), El hadj Mamadou SYLLA et Dembo SYLLA (UDG) et Bouya KONATE (UDIR), et Diabaty Doré du PRP, ont tous été interrogés à la direction centrale des investigations judiciaires de la Gendarmerie nationale. Ces leaders sont à présent sur la voie d’être déférés devant le tribunal de première instance de Dixinn.

Parmi ces personnes citées, seulement Diabaty Doré n’avait pas été interrogé par les agents enquêteurs. Son interrogatoire vient de prendre fin et l’avocat Maître Salifou Béavogui a fait savoir que ses clients attendent maintenant leur déferrement au TPI de Dixinn.

«Si le programme est maintenu, nous sommes dans l’attente du déferrement du dossier devant le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixinn», a indiqué l’avocat.

Au nombre de neuf, seulement six personnes se sont présentées à la direction centrale des investigations judiciaires de la Gendarmerie nationale ce jeudi. Leur avocat apporte une précision: «Il y a six qui sont présents ici, les autres vont nous rejoindre. Ils sont tous quand-même à la disposition de la Gendarmerie nuit et jour jusqu’à la fin de cette procédure.»