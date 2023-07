Le coup d’État contre le pouvoir de Mohamed Bazoum au Niger suscite une avalanche de réactions dans le monde. Les États-Unis à travers le département d’État américain ne sont pas restés en marge de cette actualité qui focalise toutes les attentions sur le continent depuis 24 heures.

Dans un communiqué publié enfin de matinée de ce jeudi, les États-Unis “gravement” préoccupés par l’évolution de la situation au Niger, apportent leur soutien au président Bazoum.

“Nous soutenons fermement le président démocratiquement élu et condamnons avec la plus grande fermeté toute tentative de prise de pouvoir par la force et de perturbation de l’ordre constitutionnel”, indique le communiqué, avant d’exiger la libération du président actuellement détenu par les putschistes.

“Nous appelons à la libération immédiate du président Mohamed Bazoum et au respect de l’État de droit et de la sécurité publique”.

En association avec la CEDEAO et leur ambassadeur de Niamey, les États-Unis suivent de près la suite des événements.

“Nous nous faisons l’écho de la condamnation vigoureuse de l’action d’aujourd’hui par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest. Nous suivons la situation de près et sommes en contact avec l’ambassade des États-Unis à Niamey”, note le département d’État américain.