Le Maroc marque des points sur la scène diplomatique. À Quito, en marge de l’investiture du nouveau président équatorien Daniel Noboa, le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita, représentant du Roi Mohammed VI, a obtenu une déclaration de soutien ferme de la part du Salvador à l’intégrité territoriale du Royaume.

Le vice-président salvadorien Félix Ulloa a évoqué la possibilité d’ouvrir un consulat à Laâyoune, un geste fort en faveur de la souveraineté marocaine sur le Sahara. Un pas qui symbolise le renforcement des relations bilatérales entre Rabat et San Salvador.

Dans la même dynamique, Rabat a déroulé le tapis rouge au Premier ministre kényan et chef de la diplomatie, Musalia Mudavadi. En visite officielle, celui-ci a célébré avec son homologue marocain le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre le Maroc et le Kenya. À la clé : une salve d’accords dans le commerce, la formation, le logement, et l’annonce d’un forum économique à Nairobi avant la fin de l’année.

Le Maroc mise désormais sur un partenariat stratégique avec le Kenya, qualifié de « porte d’entrée » vers l’Afrique de l’Est. Le Royaume salue également les positions de Nairobi sur la question du Sahara, tout en appelant à renforcer les liens humains à travers la levée réciproque des visas et l’ouverture d’ambassades.

Entre l’Amérique latine et l’Afrique de l’Est, le Maroc peaufine son ancrage diplomatique et fait valoir sa vision d’une coopération Sud-Sud active et équilibrée.