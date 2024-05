Le président du Conseil national de la transition (CNT) a interpellé le Premier ministre, Bah Oury, sur l’importance de garantir la sécurité des citoyens. C’était lors de la décélération de politique générale du gouvernement ce lundi 27 mai 2024 devant les conseillers nationaux.

Dansa Kourouma a soutenu que c’est une obligation pour l’Etat de préserver la sécurité de la population face aux nombreux cas d’incendies et les accidents de la route.

“Permettez-moi de rappeler que la sécurité est le premier des droits fondamentaux de l’homme et du citoyen parce que si l’impératif sécuritaire n’est pas satisfait, c’est la loi du plus fort qui s’installe et, conséquemment, toute idée de société se dissipe. Garantir la sécurité de nos citoyens dans le nouveau contexte créé par la prolifération des incendies, par la récurrence d’accidents meurtriers sur nos routes et par les actes de banditisme se soldent très souvent par des assassinats, ne doit pas être un espoir évanescent, c’est une obligation fondamentale, disons un impératif catégorique”, a déclaré le président du CNT.

Pour Dansa Kourouma, cet impératif rend urgent le renforcement des capacités d’intervention rapide de nos forces de défense et de sécurité, à travers leur formation et leur équipement approprié. “La justice, comme idéal et institution, est le pilier central de notre devise et la boussole de la Transition. Nous devons concevoir et agir de concert pour qu’elle demeure indépendante et crédible par l’équité de ses décisions et son accessibilité permanente. Les réformes la concernant, doivent être profondes et étendues aux ressources humaines, aux infrastructures judiciaires et pénitentiaires et aux équipements de toutes natures”.