L’Université Kofi Annan de Guinée (UKAG) a célébré, samedi 25 mai 2024, son 25e anniversaire lors d’une cérémonie grandiose qui a rassemblé étudiants, professeurs, alumni, et invités d’honneur venus de divers horizons.

Fondée en 1999, l’UKAG s’est imposée, au fil du temps, comme un pilier de l’enseignement supérieur en Guinée et un modèle d’excellence académique en Afrique de l’Ouest. Elle est non seulement la plus ancienne et la plus grande en effectif d’étudiants de toutes les universités privées du pays avec plus de 6 mille étudiants.

“2024 est une année exceptionnelle. Nous avons 3200 étudiants inscrits uniquement en première année et pour la première fois, ce chiffre est trois fois plus élevé que la moyenne des boursiers de l’État qui est de 1000 étudiants… Ça prouve qu’avec la recherche effrénée de la qualité, une bonne université peut se passer de l’État. L’université regorge des étudiants en provenance de plusieurs pays d’Afrique”, a déclaré Dr Ousmane Kaba.

Depuis sa création, l’UKAG a enregistré 21583 diplômés, un record qui la place juste apres les universités publiques Gamal Abdel Nasser et General Lansana Conté de Sonfonia. «Les anciens étudiants diplômés sont présents dans tous les secteurs possibles et imaginables, banques et autres, dans les camps militaires. Il y a les étudiants de Kofi Annan dans le monde juridique dont beaucoup de juges, de procureurs, de greffiers et même le président de la Crief vient de Kofi Annan. Les diplômes livrés à Kofi sont des vrais diplômes, crédibles et fiables”, a fait savoir M. Kaba.

Le recteur de l’université, Pr Mohamed Tayeb Laskri, a ouvert les festivités en rendant hommage aux fondateurs et en rappelant les défis surmontés au fil des années. “Cet anniversaire est l’occasion de célébrer nos réussites et de renouveler notre engagement envers l’excellence académique et la recherche”, a-t-il dit.

Des personnalités du monde académique et politique étaient présentes pour l’occasion. Parmi elles, le secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Facinet Conté qui a salué le rôle crucial de l’UKAG dans la formation des jeunes guinéens.

“L’une des missions fondamentales d’une institution d’enseignement supérieur est d’assurer la formation universitaire des étudiants et ce temple du savoir qui est l’université Kofi Annan de Guinée forme les jeunes guinéens et étrangers dans plusieurs domaines contribuant ainsi au développement socioéconomique de notre pays que d’autres pays de la sous-région”, a affirmé Facinet Conté

Au cours de la cérémonie, plusieurs anciens étudiants ont partagé leurs témoignages, soulignant l’impact positif de leur passage à l’UKAG sur leur carrière professionnelle et personnelle. Fatoumata Bah, diplômée en économie en 2010 et actuellement cadre dans une banque de la place. Elle a exprimé sa gratitude envers l’université. « C’est ici que j’ai trouvé les outils et le soutien nécessaires pour réaliser mes ambitions. L’UKAG est plus qu’une institution, c’est une famille”, a-t-elle tempigné.

Alors que l’UKAG célèbre ce quart de siècle d’existence, elle se tourne résolument vers l’avenir avec l’ambition de poursuivre sa mission : “former les leaders de demain et contribuer au développement de la Guinée et du continent africain. La communauté universitaire, forte de son passé et confiante en son avenir, continue de marcher dans les pas de son illustre homonyme, l’ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, dont l’héritage de paix et de savoir reste une source d’inspiration inépuisable”.

La cérémonie a pris fin par la remise des satisfécits aux meilleurs encadreurs de l’université et des trophées aux 11 doyens et personnel qui ont fait plus de 15 ans d’exercice au sein de l’institution d’enseignement.