Le parti Bloc libéral (BL) dirigé par l’opposant Faya Millimouno est inquiet par «l’amateurisme et l’insouciance» du gouvernement guinéen dans la gestion de la pandémie du Covid-19.

Dans une déclaration publiée ce lundi 27 avril 2020, «le Bloc libéral dénonce et condamne irrémédiablement la piètre gestion de la pandémie du COVID 19, par le régime incompétent d’Alpha Condé. Plus préoccupé par le contrôle du pouvoir que la protection sanitaire des Guinéens, le gouvernement guinéen continue à exceller dans l’amateurisme et l’insouciance dans la crise sanitaire actuelle», fustige le BL.

Le parti accuse l’État guinéen d’avoir favorisé la propagation du coronavirus par l’organisation de «la mascarade électorale le 22 mars 2020», et «la convocation du bureau politique du RPG arc-en-ciel au palais du peuple qu’ils ont honteusement baptisé «session inaugurale de l’assemblée nationale». Tandis que les normes de l’Oms indiquent que les rassemblements de plus deux cent personnes catalyse la propagation coronavirus, dénonce le parti.

«Suite à cet attroupement, certains participants auraient été déclarés séropositifs du COVID 19. Dieu seul sait s’ils s’en sortiraient ou s’ils subiraient le sort de l’ex-président de la Ceni (Amadou Salif Kébé mort de Covid-19, Ndlr)», s’inquiète-t-il.

«Pire, Alpha Condé continue son agenda machiavélique par le biais d’incarcération des opposants à son 3ème mandat dans des geôles bourrées qui sont propices à la propagation du virus».

Publicité

En plus d’accepter que «des citoyens atteints du Covid-19 restent chez eux, en l’absence de tout suivi médical», s’indigne le BL, «le régime Alpha Condé a encore atteint le sommet de l’irresponsabilité à travers sa gestion gauche du COVID 19».

Face à cette situation, le BL invite «les Guinéens imbus de valeurs républicaines de se donner les mains pour mettre un terme au régime d’Alpha Condé ; ce système de gouvernement hybride qui relève plus du despotisme que de la démocratie, est la cause centrale de la propagation du COVID 19, du taux élevé de chômage et de la misère économique qui enferrent notre pays dans un marasme humiliant sans précèdent».