Une vive polémique secoue l’opinion publique en République démocratique du Congo (RDC) après la diffusion d’une vidéo montrant une patiente maltraitée dans une structure sanitaire de Kinshasa. Selon des informations publiées par Actu30, ces images devenues virales ont provoqué une vague d’indignation au sein de la population et du corps médical.

D’après le média, les faits se seraient déroulés à l’Hôpital général de référence de Kinkole. La séquence, largement relayée sur les réseaux sociaux, montre une femme en état de grande faiblesse, possiblement après un accouchement ou une fausse couche, maltraitée lors de sa prise en charge. La patiente apparaît entièrement nue, sans aucune protection de son intimité, un élément qui a particulièrement choqué l’opinion.

Toujours selon la même source, le médecin mis en cause, alors en service dans l’établissement, est filmé tenant des propos jugés déplacés et adoptant une attitude brutale envers la patiente, pourtant en situation de vulnérabilité.

L’affaire a rapidement suscité des réactions dans la classe politique. La sénatrice et rapporteure du Sénat, Nerfetiti Ngudianza, a dénoncé les faits et appelé à une sanction exemplaire : « Ce n’est pas une question de femme. C’est une question de dignité humaine. Minimum : la radiation ! »

Le corps médical s’est également saisi du dossier. Dans une lettre ouverte adressée au professeur Nsadi, président du Ordre des médecins congolais à Kinshasa, le docteur Rabby Nzabi a demandé l’ouverture d’une procédure disciplinaire, évoquant des « faits d’une extrême gravité », notamment le non-respect du consentement de la patiente, l’usage de violence et la violation du secret professionnel.

Parallèlement, plusieurs appels ont été lancés pour l’ouverture d’une procédure judiciaire contre le praticien concerné, certains estimant que les faits pourraient relever du pénal.