L’avocat Me Paul Yomba Kourouma, membre du collectif de défense, a pris part au symposium organisé ce vendredi 27 mars 2026 à l’hôpital Ignace Deen Hospital, en hommage à Aboubacar Sidiki Diakité, ancien aide de camp du capitaine Moussa Dadis Camara, décédé en détention. À cette occasion, il a exprimé sa profonde tristesse à la suite du décès de son client, qu’il a défendu dans le dossier du Massacre du 28 septembre 2009.

Dans son intervention, l’avocat a d’abord rappelé que Toumba Diakité était, selon lui, un soldat admiré pour sa loyauté. « Nous sommes venus rendre… Nos derniers hommages à notre camarade, notre compagnon de combat Toumba Diakité qui n’était plus à présenter tant il était porté par l’humanité progressive, par le monde entier, par l’Afrique, par toutes les entités pratiquement. comme un vrai Toumba a fait l’objet de beaucoup d’admiration. de par sa noyauté. par son érudition, par la maîtrise aussi de son métier, la profession médicale, par les arts qu’il a pratiqués, mais qu’il a usés avec beaucoup de dignité et pour le bien de tous », a-t-il déclaré, se disant satisfait des témoignages rendus lors de ce symposium.

Poursuivant, il a ajouté : « Nous avons entendu les témoignages se dégager. Nous voyons que son corps pouvait même être dans un musée, tellement sa mort n’est pas jusqu’à faire certifier par beaucoup de personnes, mais elle est effective ».

Revenant sur leur collaboration, Me Yomba Kourouma a évoqué les années passées aux côtés de son client, tout en saluant le rôle de la presse. « Pendant plus d’une décennie, nous avons travaillé ensemble. Nous avons échangé, nous avons fait beaucoup de confidences, nous avons élaboré beaucoup de stratégies qu’il a su lui-même exécuter. Nous nous joignons à sa famille, à vous la presse d’ailleurs, qu’il avait beaucoup porté, que vous vous êtes fait écho de tout ce qu’il faisait, de tout ce que nous disions ».

Enfin, l’avocat a salué la présence des autorités religieuses à la cérémonie et formulé des prières pour le défunt. « Nous avons salué l’intervention de la Ligue, c’est bien ça, le ministère des Affaires religieuses. qui s’est vraiment jointe à l’événement. Et nous pensons que tout cela contribuera à la sanctification, à la purification, à la justification de son âme. Je suis pratiquement très épuisé. La mort de Toumba nous a vraiment touchés dans l’âme, au point que nous n’avons plus de sommeil », a-t-il conclu.