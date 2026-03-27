Présent au symposium organisé ce vendredi 27 mars 2026 à l’hôpital Ignace Deen en hommage à Aboubacar Sidiki Diakité, Me Sidiki Bérété, avocat au barreau de Guinée et ancien camarade d’études du défunt, a livré un témoignage empreint d’émotion. Il a salué la mémoire d’un homme qu’il décrit comme loyal, courageux et profondément humain.

Dans son intervention, l’avocat a d’abord présenté ses condoléances à la famille du disparu, tout en élargissant son message aux proches et anciens camarades de Toumba Diakité. « Nous, on peut seulement présenter des condoléances à sa famille biologique, que Dieu l’accueille dans son paradis. Et on présente des condoléances à nos camarades aussi du lycée Simbaya, 99-90 jusqu’à 91 ».

Poursuivant, Me Bérété a également eu une pensée pour les compagnons du défunt dans le milieu sportif, rappelant les qualités humaines qui le caractérisaient : « Et on présente des condoléances à ses collègues du sport aussi, la salle de taekwondo etc. Toumba était un homme loyal dans l’amitié. Il était brave, il était courageux. Dieu a donné, Dieu a repris. Paix à son âme. Il avait fini de purger sa dette, donc il part blanchi parce que la condamnation était finie. Bon, Dieu merci, que Dieu l’accueille dans son paradis ».

Revenant sur les traits de caractère de son ancien camarade, l’avocat a insisté sur son engagement et son sens de la justice, notamment en faveur des plus vulnérables : « En tout cas, tes camarades te pleurent, tu as été sincère et loyal (…) C’était un homme courageux, il était brave. Il était sincère, il aimait défendre les victimes et les faibles. Paix à son âme, c’est regrettable, mais qu’est-ce qu’on peut ? Chacun a son temps dans cette vie, nous ne sommes que des passagers ».

À travers ce témoignage, Me Sidiki Bérété dresse le portrait d’un homme dont le parcours, malgré les épreuves, aura marqué ses proches par sa loyauté, sa bravoure et son attachement aux valeurs humaines.