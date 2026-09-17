Média : La HAC interdit la diffusion de France 24 en Guinée

La Haute Autorité de la Communication (HAC) a pris une décision radicale à l’encontre de la chaîne de télévision internationale « France 24 ». Dans une décision signée ce jeudi 17 septembre 2026 par son président, Boubacar Yacine Diallo, l’instance de régulation des médias ordonne l’interdiction de diffusion du média français sur l’ensemble du territoire national avec effet immédiat.

Selon l’acte officiel, cette mesure s’applique à tous les vecteurs techniques de transmission, notamment le satellite, le câble, les applications mobiles, les sites internet et les réseaux sociaux.

Pour justifier cette sanction radicale, l’organe de régulation pointe du doigt un écart de langage survenu lors d’une récente antenne du canal d’information continu. Selon l’institution régulatrice, la mesure fait suite à la démarche d’un journaliste de la chaîne française ayant qualifié le président de la transition guinéenne de « putschiste », des propos perçus par les autorités de Conakry comme un manquement grave aux règles de déontologie journalistique et une atteinte directe à la dignité de la plus haute autorité de l’État.

Retrait des accréditations et blocage numérique

L’autorisation de diffusion de la chaîne sur le territoire guinéen est formellement révoquée. Parallèlement, la HAC retire avec effet immédiat l’ensemble des accréditations de presse accordées aux correspondants, envoyés spéciaux et collaborateurs de France 24 opérant en Guinée.

Pour garantir l’application stricte de cette sanction, la décision réquisitionne l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) afin de procéder au blocage technique sans délai de tous les accès numériques (flux de streaming, applications et sites web). De son côté, le distributeur du bouquet Canal+ Guinée est sommé de couper immédiatement le signal de la chaîne.

La décision, adoptée lors d’une session réunissant dix commissaires de l’institution régulatrice, prend effet à compter de sa date de signature et sera publiée au Journal officiel de la République.