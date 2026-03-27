Lors de la présentation de la politique générale du gouvernement, le Premier ministre Bah Oury a évoqué la liberté de la presse en Guinée et sa volonté de soutenir les médias indépendants et accompagner la transition numérique des médias.

Après la période de transition politique marquée par la fermeture de plusieurs organes de presse, le gouvernement guinéen entend placer la promotion de la liberté de la presse parmi ses priorités. Le premier ministre a réitéré cette ambition ce mercredi 25 mars, en marge de la présentation à la politique générale de son gouvernement devant le CNT.

Dans son discours, le chef du gouvernement a abordé la question de la liberté de la presse, qu’il considère comme un pilier essentiel de la démocratie. « La presse et les médias occupent une place déterminante dans la structuration du débat public et la consolidation démocratique », a-t-il déclaré.

Le gouvernement entend ainsi promouvoir un environnement médiatique équilibré. « Il s’agira de promouvoir un écosystème médiatique à la fois libre, responsable et professionnel », a affirmé le Premier ministre.

Cette ambition repose notamment sur le renforcement du cadre juridique et institutionnel. « Le Gouvernement entend renforcer le cadre de régulation, soutenir la professionnalisation des acteurs et accompagner la transition numérique des médias », a-t-il précisé.

Toutefois, Bah Oury a insisté sur la nécessité de concilier liberté et responsabilité. « La liberté de la presse ne saurait être dissociée de la responsabilité éditoriale », a-t-il souligné, tout en rappelant que celle-ci constitue « un levier de transparence dans la conduite des affaires publiques ».

À travers cette approche, les autorités entendent consolider un espace médiatique pluraliste, tout en luttant contre les dérives liées à la désinformation.