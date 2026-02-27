Dans une déclaration ferme et sans équivoque, le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens établis à l’étranger, Morissanda Kouyaté, a défendu la position de la Guinée sur les questions migratoires et ses relations avec ses partenaires européens.

Face aux spéculations évoquant d’éventuelles contreparties financières liées au retour de ressortissants guinéens, le chef de la diplomatie a catégoriquement rejeté toute logique transactionnelle. « La Guinée n’a pas demandé d’argent, la Guinée n’a pas pris d’argent. Si on donne quelque chose aux personnes qui partent, on ne va pas leur dire de ne pas prendre cet argent ; on ne va pas être méchants, mais ce n’est pas conditionné à leur retour », a-t-il affirmé.

Le ministre a également révélé avoir décliné une proposition financière qui lui aurait été soumise. « On m’a demandé, avec le conseiller Ousmane, combien je voulais, des millions de dollars. Nous avons dit non. Pourquoi prendrions-nous 2 000 dollars des pauvres personnes qui sont expatriées ? Nous avons dit non. Nous avons dit qu’on a tout ici », a-t-il ajouté, précisant que la Guinée ne souhaite pas tirer profit de la situation de ses ressortissants.

Dans la même dynamique, Morissanda Kouyaté a martelé que la dignité des Guinéens reste la priorité du gouvernement. « Nous ne voulons pas de l’argent de quelqu’un pour malmener nos compatriotes, pour prendre de l’argent afin de faire de nos compatriotes ce qu’on veut. Non, on ne veut pas de ça. Nous voulons la dignité de nos compatriotes, c’est tout », a-t-il déclaré, rejetant toute accusation d’instrumentalisation politique.

S’adressant à la communauté internationale, le ministre a tenu à rassurer sur l’attitude de son pays. « Je serai clair pour la communauté internationale : la Guinée n’est pas un pays rebelle. Nous respectons la dignité des autres pays, nous respectons leurs droits. Nous ne pouvons pas accepter que nos compatriotes voient leurs droits violés. Il s’agit de négocier avec eux dans l’intérêt des deux parties. Ils ont leur opinion publique, nous avons la nôtre. Nous, qui sommes au gouvernement chez eux et ici, devons être intelligents pour éviter les extrêmes. Donc, nous ne parlons pas de suspension ; d’abord une enquête, ensuite une révision, et la partie qui ne nous convient pas sera levée. »

Le chef de la diplomatie guinéenne a plaidé pour un dialogue constructif avec les partenaires européens, tout en saluant l’intervention de l’ambassadrice d’Allemagne. « Je voudrais profiter pour remercier Madame l’Ambassadrice pour la clarté de son intervention. Nous avons besoin de l’Europe, et l’Europe a besoin de nous. Plusieurs projets ici sont soutenus par l’Europe. La Guinée aussi a beaucoup de partenaires dans ces projets. C’est donnant donnant. Au lieu de nous insulter, de nous boxer, nous allons nous asseoir à une table dans l’intérêt des citoyens européens et des citoyens guinéens. C’est ce que nous allons faire cette année. »