Ce jeudi, 27 février 2025, cela fait exactement 365 jours, soit un an jour pour jour, que le Premier ministre Bah Oury a pris les commandes de la primature. Entre réalisations, défis et attentes, Moïse Diawara, secrétaire exécutif du Mouvement Démocratique Libéral (MoDel), dans une interview accordée à Guinée360.com estime que “Bah Oury a trahi sa mission”.

Guinee360.com: Après un an à la tête du gouvernement, estimez-vous que Bah Oury a apporté un réel changement dans la gestion de la transition ou reste-t-il dans la continuité du CNRD ?

Moïse Diawara : Après un an à la tête du gouvernement, il est clair que monsieur Bah Oury n’a pas réussi à instaurer un changement significatif. Au contraire, il continue aujourd’hui à servir les intérêts du CNRD. Cela même remet en question son indépendance et son engagement envers une véritable transition démocratique en Guinée, et il est clair aujourd’hui que son bilan est mitigé.

Sur le plan économique et social, quelles ont été selon vous ses réalisations les plus marquantes et ses principales faiblesses ?

Les plus marquantes, moi je me dis même que si ce n’est que de servir les intérêts du CNRD, au plan économique, il n’y a aucun effort par rapport aux questions d’ordre économique. Aucune question d’ordre économique n’a été gérée par Monsieur Bah Oury depuis qu’il a été nommé comme Premier ministre. Aujourd’hui, il est dans une logique de servir le CNRD dans son calendrier. Et je crois que ça a été le pacte entre eux, parce qu’aujourd’hui, les réalités sont là. Il faut voir le quotidien des guinéens, la vie devient de plus en plus chère. Donc je dirais encore que son bilan est mélangé, on ne comprend absolument rien. Il n’est pas sur la voie normale, aujourd’hui, on a du mal à le classer et à le définir.

La question du retour à l’ordre constitutionnel reste un point de tension. Pensez-vous que le Premier ministre a joué un rôle déterminant pour accélérer le processus de la transition, ou au contraire, l’a-t-il freiné ?

Oui, son comportement, ses attitudes, face aux actes posés au quotidien contribuent aujourd’hui à freiner même l’élan de la transition et le retour à l’ordre constitutionnel. Aucun effort dans ce sens, parce qu’à date, on n’a aucune visibilité, il n’y a pas de question de dialogue à l’ordre du jour chez lui, la question de la constitution, on n’a aucun résultat pour le moment. Le fichier, le code électoral, n’est pas du tout préoccupé par les questions essentielles qui favorisent le retour à l’ordre constitutionnel. Donc, les discours en disent long. Vous avez vu, si ce n’est que l’immersion qu’il a initiée tout récemment à l’intérieur du pays. Pour quelle fin ? L’avenir nous édifiera, mais aujourd’hui tout porte à croire qu’ils sont en train de dérouler le calendrier qui est en défaveur du peuple, c’est une trahison totale qu’on est en train de constater.

L’opposition a souvent dénoncé le manque d’inclusivité dans la conduite de la transition. Comment jugez-vous l’attitude de Bah Oury vis-à-vis des acteurs politiques et aussi de la société civile ?

Depuis son avènement, il n’y a eu aucune action initiée allant dans le sens de trouver un cadre de dialogue sérieux. Donc à ce niveau, il y a une volonté politique qui manque et il n’a posé aucun acte, aucun effort n’a été fourni dans ce sens. Donc ils sont dans un esprit d’entêtement, d’exclusivité, parce qu’on a tout fait pour qu’ils puissent vraiment mettre en place un cadre de dialogue sérieux en incluant tous les acteurs sociopolitiques du pays. Mais aujourd’hui, vous voyez, les réalités prouvent déjà à suffisance qu’ils sont très sélectifs. Ils sont avec ceux qui défendent les mêmes positions qu’eux. Aujourd’hui, la liberté d’expression est une liberté à géométrie variable, comme on le dit souvent. Donc si vous êtes dans l’esprit du CNRD, vous êtes libre de dire ce que vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez, et quelle que soit la manière, et vous ne serez pas inquiété. Les opposants sont insultés à longueur de journée, et personne n’est inquiété dans ce sens. Mais par contre, dès qu’il y a des actions, de protestations pour dénoncer des cas de disparition, on enregistre des cas de kidnapping et de condamnation arbitraire. C’est la réalité aujourd’hui, sous l’ère Bah Oury, et jusque-là, nous on n’a enregistré aucun effort pour que cela puisse changer.

À l’issue de cette première année, diriez-vous que monsieur Bah Oury est un atout pour le pays ou un pion du CNRD et pourquoi ?

Il est clair que les actes prouvent que ce ne sont ni des suppositions ni des préjugés. Vous avez suivi les discours à l’intérieur du pays, les différents membres du gouvernement, qui sont presque en train de battre campagne pour la continuité du président de la transition. Est-ce que c’était ça l’objectif final ? Est-ce que c’était ça la mission ? Est-ce que c’est ce rôle qu’il devait jouer en tant que Premier ministre ? Alors aujourd’hui, aucun espoir pour le moment, parce qu’en réalité, pour nous, il a trahi sa mission, iI a trahi le peuple de Guinée.