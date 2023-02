La conduite de la transition guinéenne ne rassure pas certains acteurs sociaux et politiques qui soupçonnent le chef de la junte, colonel Mamadi Doumbouya, d’avoir des velléités d’exclusion. Il s’agit principalement de l’ancien parti au pouvoir, le Rpg Arc-en-ciel, l’Ufdg et l’Ufr qui, en commun accord avec le Fndc et les Forces vives de Guinée (FVG), appellent à manifester le 9 mars dans le Grand Conakry. Face à cette situation, l’Organisation guinéenne de défense des droits de l’homme (OGDH) tire la sonnette d’alarme sur les risques de l’escalade dans le pays. L’Ong invite les différentes parties prenantes à recourir au dialogue pour résoudre leurs désaccords.