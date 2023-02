Le leader du Bloc libéral est très en colère contre les principaux leaders politiques qui ont appelé à manifester le 9 mars à Conakry. Faya Milimouno accuse Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré de vouloir déstabiliser le pays. Il appelle aux citoyens à ne pas suivre le mot d’ordre lancé par « des gens qui ne croient à aucune valeur » et dont la seule préoccupation est d’ « occuper le fauteuil présidentiel » quitte à faire souffrir les Guinéens. Entretien.

Guinee360.com : Alpha Condé appelle à chasser la junte dirigée par Mamadi Doumbouya du pouvoir. Qu’en pensez-vous ?

Faya Milimouno: C’est inopportun et c’est tellement grave pour ceux qui appellent à manifester qui sont des anciennes têtes de fil et de la mouvance et de l’opposition. Ils ont tous été au pouvoir ici à un moment. C’est sous le règne d’Alpha où il y a eu plus de manifestations, mais qui n’étaient jamais autorisées, il y a eu des morts. Maintenant qu’ils sont venus dans l’opposition, ils continuent à faire la même chose.

Les Forces vives appellent à une manifestation le 09 mars. Qu’en dites-vous ?

Aujourd’hui, on devait les interpeller pour que chacun répond de ces actes lorsqu’ils étaient ministres, Président, Premiers ministres. Pourquoi appellent-ils à manifester maintenant qu’ils sont dans l’opposition alors qu’on sait qu’à chaque manifestation, il y a des tueries. Aujourd’hui, nous sommes en période exceptionnelle, on devait mettre à profit cette période pour réfléchir à la meilleure des façons d’exercer ces droits et libertés sans qu’un seul compatriote ne soit envoyé au cimetière.

Comment analysez-vous le rapprochement entre Alpha Condé, Sidya et Cellou Dalein ?

Alpha a une expérience à partager avec les Guinéens, il a été dans les deux bords, il a organisé des manifestations, il a dirigé le pays. Cellou Dalein et Sidya la même chose. Quand les mêmes personnes au pouvoir vous interdisent de manifester et prônent la manifestation étant dans l’opposition, le peuple doit leur demander des comptes. Ce rapprochement est contre nature, ça signifie que ce sont des gens qui ne croient à aucune valeur. La seule chose qu’ils cherchent, c’est occuper le fauteuil présidentiel.